Препарат рассчитан на лошадей: инфекционист Голубовская шокировала заявлением о том, чем украинцы спасаются от ковида

Украинцы самостоятельно начали лечиться от коронавируса препаратом для скота. Об этом заявила в эфире программы «Народ против» на телеканале «Украина 24» врач-инфекционист Ольга Голубовская, комментируя опасность самолечения. В частности, некоторые используют лекарство ивермектин.

«Ивермектин американцы в своем протоколе позиционируют. Самое страшное, что у нас его (ивермектина. — Авт.) нет, он только в ветеринарной практике. Для людей не все страны имеют его в таблетированной форме. Что у нас делают, наслушавшись? Они покупают ветеринарный препарат, и начинают не просто пить, а еще и вводить внутримышечно. И FDA (Food and Drug Administration), американцы, высказали предостережение о сопутствующих веществах, которые рассчитаны в дозах на лошадей и на крупных животных, и это достаточно опасно», — сказала она.

Отметим, что Ивермектин — лекарственное средство, антипаразитарный препарат, который применяется для лечения человека, свиней, крупного рогатого скота, лошадей и овец. Ивермектин показал активность против SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, в лабораторных условиях.

Как писали «ФАКТЫ», Украина не отказалась от идеи разработать свою собственную вакцину от коронавируса и даже продолжает научные исследования. В то же время, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что ввозимые в Украину вакцины в любом случае дешевле, чем гипотетическая украинская разработка.

Фото Ольги Голубовской из социальных сетей

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