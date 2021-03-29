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Здоровье и медицина

Ранее неизвестный штамм ковида обнаружили в Чехии

9:10 29 марта 2021
ковид

В Чехии обнаружили новый штамм коронавируса. Открытие сделали сотрудники специализированной лаборатории Elisabeth Pharmacon в городе Брно. Об этом сообщает Česká televize .

Отмечается, что неизвестная ранее мутация COVID-19 не является более опасной, чем британская или южноафриканская. Эпидемиологи продолжают изучение мутирующего штамма. По мнению экспертов, известные вакцины против COVID-19 эффективны против нового штамма.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, в Чехии с начала пандемии COVID-19 заразились более 1,5 миллиона человек, умерли более 25 тысяч.

В стране введено чрезвычайное положение до 11 апреля.

Напомним, в Украине обнаружены новые, опасные мутации «британского» штамма коронавируса. У мутанта критические изменения в участках вируса, отвечающие за скорость размножения его в клетке, и реактивность иммунной системы человека.

Фото pixabay.com/

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