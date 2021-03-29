27.83 / 28.02 32.71 / 33.06
Киев: +8
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Здоровье и медицина

Украинский врач назвал третью волну ковида самой страшной

13:35 29 марта 2021
Сергей Рыженко

Третья волна коронавируса уже бьет рекорды. Об этом гендиректор Днепропетровской областной клинической больницы им. Мечникова Сергей Рыженко заявил в своем Facebook.

«Сейчас всплеск заражения, ковидная реанимация Мечникова переполнена», — отметил Сергей Рыженко. По его словам, в больнице находится 118 пациентов, из них 24 — крайне тяжелых, а шесть подключены к аппаратам ИВЛ.

«Третья волна становится страшной. Две предыдущие — тренировки и разминка», — подчеркнул медик. Он заявил о риске, что система здравоохранения достигнет своего предела уже в апреле.

«Теперь болезнь, похоже, сильнее поражает молодых и вообще отличается большим количеством сложных случаев. У 99% пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, встречаются депрессия, тревога, головная боль и другие неврологические нарушения», — подчеркнул Рыженко.

Он отметил, что единственное решение — это вакцинация.

Ранее сообщалось что некоторые люди пьют травы «от коронавируса», а затем попадают в реанимацию.

Фото из Facebook Сергея Рыженко

427

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Контейнеровоз в Суэцком канале

Кто же виновен в «суэцкой пробке»

Национальная полиция Украины

Девушка в форме украинской полиции попала в топ TikTok с неприличным жестом

Александр Поветкин&nbsp;— Диллиан Уайт

Поветкин — Уайт 2: видео сокрушительного нокаута в чемпионском бою-реванше

Екатерина Шакалова

Украинская боец ММА Шакалова к восторгу комментаторов ошарашила соперницу суперприемом

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер