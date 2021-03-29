Украинский врач назвал третью волну ковида самой страшной

Третья волна коронавируса уже бьет рекорды. Об этом гендиректор Днепропетровской областной клинической больницы им. Мечникова Сергей Рыженко заявил в своем Facebook.

«Сейчас всплеск заражения, ковидная реанимация Мечникова переполнена», — отметил Сергей Рыженко. По его словам, в больнице находится 118 пациентов, из них 24 — крайне тяжелых, а шесть подключены к аппаратам ИВЛ.

«Третья волна становится страшной. Две предыдущие — тренировки и разминка», — подчеркнул медик. Он заявил о риске, что система здравоохранения достигнет своего предела уже в апреле.

«Теперь болезнь, похоже, сильнее поражает молодых и вообще отличается большим количеством сложных случаев. У 99% пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, встречаются депрессия, тревога, головная боль и другие неврологические нарушения», — подчеркнул Рыженко.

Он отметил, что единственное решение — это вакцинация.

Ранее сообщалось что некоторые люди пьют травы «от коронавируса», а затем попадают в реанимацию.

Фото из Facebook Сергея Рыженко

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