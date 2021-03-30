Главному эпидемиологу США стало по-настоящему страшно

В Америке, где ежедневное количество заражений коронавирусом в последнее время существенно выросло (до 60−70 тысяч на прошлой неделе), директор Центров США по контролю над болезнями (CDC) Рошель Валенски признала, что ей стало страшно.

«Вот теперь мне страшно», — цитирует доктора Валенски «Голос Америки». Отмечается, что до всплеска количество заражений длительное время стабильно держалось на уровне около 50 тысяч случаев. За последнюю неделю количество смертей от COVID-19 выросло на 3%.

Среди причин увеличения количества заболевших, Рошель Валенски упомянула новые, более заразные штаммы «короны», а также то, что граждане США стали больше путешествовать.

«Я обращаюсь к вам не только как директор CDС, но как жена, мать, дочь, с просьбой еще немного продержаться, — сказала Валенского во время брифинга для прессы. — У нас много ожиданий, надежд, потенциала и причин надеяться, но вот теперь мне страшно».

Напомним, что в «черновом» докладе ВОЗ относительно возникновения пандемии коронавируса утечку из лаборатории в китайскому Ухане называют «крайне маловероятной», а передачу вируса через второе животное человеку — вероятной или весьма вероятной,

Иллюстративное изображение с Pixabay.

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