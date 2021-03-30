В реанимацию стали попадать даже молодые украинцы без сопутствующих заболеваний: Степанов про новый штамм

В Украине недавно обнаружили мутировавшую версию коронавируса — так называемый британский штамм. Он более заразный, чаще приводит к осложнениям и тяжелому протеканию болезни. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

«Он укладывает в реанимацию даже молодых людей без сопутствующих заболеваний», — предупреждает Степанов.

«Просто вылечить человека уже недостаточно. Медики фиксируют у 70% различные постковидные осложнения», — добавил глава Минздрава.

Напомним, ранний штамм коронавируса считался наиболее опасным для лиц пожилого возраста и людей с хроническими болезнями (сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания). Британский штамм более агрессивный, с повышенной контагиозностью. Инкубационный период болезни обычно не превышает трех дней, то есть заболевание развивается быстро и протекает тяжело. Поражаются не только легкие, но и слизистые оболочки, почки, печень и центральная нервная система.

26 марта в Харькове зарегистрирована первая смерть ребенка от ковида. Скончался 11-летний мальчик, более двух недель пытавшийся победить болезнь.

Фото maksym.stepanov.official/Facebook

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