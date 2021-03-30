AstraZeneca поменяла название своей вакцины от ковида

Компания AstraZeneca AB сменила название своей вакцины от COVID-19. С 25 марта вакцина будет называться не AstraZeneca, а Vaxzevria. Европейское агентство лекарственных средств (EMA) одобрило смену названия.

Представители EMA уточнили, что переименование было инициативой производителя. Правилам это не противоречит: фармкомпания может либо производить вакцину под брендированным названием, либо регистрировать ее как условная «вакцина X от компании Y». Оба варианта одинаково допустимы. Производитель не объяснял, почему решился на смену названия, но европейские СМИ полагают, что «AstraZeneca» было слишком сложным для произношения и, соответственно, запоминания.

В Европейском агентстве по лекарственным средствам отдельно уточнили, что кроме смены названия на Vaxzevria, в вакцине ничего не изменится. Состав, принцип действия, показания и противопоказания остаются прежними. Может поменяться лишь упаковка и соответственно маркировка ампул и контейнеров.

Vaxzevria (бывшая AstraZeneca) получила разрешение для использования в ЕС. Эффективность вакцины оценивается в 60%. Большинство побочных эффектов выражены в легкой и умеренной степени и проходят в течение нескольких дней. Вакцина предназначена для иммунизации лиц старше 18 лет.

Фото iltempo. it

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