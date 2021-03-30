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Здоровье и медицина

Минздрав обнародовал данные о побочных эффектах вакцины Covishield

15:56 30 марта 2021
Вакцина

С начала вакцинальной кампании от коронавируса в Украине (24 февраля) медики получили 689 сообщений о побочных эффектах от вакцины Covishield. При этом, по данным Государственного экспертного центра Минздрава Украины, было иммунизировано почти 200 тысяч сограждан.

«В течение первого месяца вакцинации в центр поступило 689 карт-сообщений. Процент возникновения чрезвычайных событий после почти 200 тысяч введенных доз Covishield составил 0,35%. Подавляющее большинство случаев (92,8%) — это несерьезные побочные реакции» — заявили медики.

Наиболее распространенные непредвиденные реакции:

  • расстройства в месте введения (65,73%);
  • расстройства со стороны опорно-двигательного аппарата (12,98%);
  • неврологические расстройства (11,96%);
  • желудочно-кишечные расстройства (3,48%).

Напомним, ученый-генетик из США Ольга Яричковская объяснила читателям «ФАКТОВ», стоит ли опасаться вакцинации.

Фото facebook.com/moz.ukr/

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