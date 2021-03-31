Японцы открыли механизм регенерации коренных зубов

Японские ученые Киотского университета и Университета Фукуи обнаружили генетический механизм, который может помочь в регенерации коренных зубов. О результатах исследования они сообщили на MedicalXpress.

Так, оказалось, что стимулировать рост зубов у мышей, страдающих врожденным агенезом зубов могут антитела к гену USAG-1, который взаимодействует с молекулами костного морфогенетического белка (BMP) и элементами сигнального пути Wnt. BMP и Wnt, регулирующими развитие человеческого зародыша.

Воздействие различных антител на USAG-1 привело к низким показателям рождаемости и выживаемости мышей. Однако одно из антител нарушило взаимодействие гена только с BMP, что позволило вырастить полноценный зуб без вреда для здоровья.

Теперь ученые надеются, что результаты исследования могут обеспечить терапевтическую основу для проблемы потери зубов, которая в настоящее время может быть решена только с помощью имплантатов.

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Фото bbc.com/

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