27.69 / 27.88 32.42 / 32.78
Киев: +7
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Здоровье и медицина

Японцы открыли механизм регенерации коренных зубов

10:28 31 марта 2021
Лабораторная мышь

Японские ученые Киотского университета и Университета Фукуи обнаружили генетический механизм, который может помочь в регенерации коренных зубов. О результатах исследования они сообщили на MedicalXpress.

Так, оказалось, что стимулировать рост зубов у мышей, страдающих врожденным агенезом зубов могут антитела к гену USAG-1, который взаимодействует с молекулами костного морфогенетического белка (BMP) и элементами сигнального пути Wnt. BMP и Wnt, регулирующими развитие человеческого зародыша.

Воздействие различных антител на USAG-1 привело к низким показателям рождаемости и выживаемости мышей. Однако одно из антител нарушило взаимодействие гена только с BMP, что позволило вырастить полноценный зуб без вреда для здоровья.

Теперь ученые надеются, что результаты исследования могут обеспечить терапевтическую основу для проблемы потери зубов, которая в настоящее время может быть решена только с помощью имплантатов.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» узнали шокирующие подробности о стоматологе-изверге из Ровно, которая лечила детей с применением насилия.

Фото bbc.com/

129

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Алексей Панин

Алексей Панин с обнаженной девушкой «присвоили» Крым себе

Меркель и Макрон

Меркель и Макрон выдвинули Путину требование по Украине

Лабораторная мышь

Японцы открыли механизм регенерации коренных зубов

Боярский и Гурченко

Боярский уличил Гурченко в роковой ошибке

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер