При нынешних темпах Украине понадобится 10 лет для вакцинации населения страны, — Bloomberg

Из-за вялых темпов вакцинации Украина в международном сообществе стала антипримером борьбы с ковидом. Колумнист агентства Bloomberg Дэвид Фиклинг отмечает, что с такой динамикой Украина провакцинирует своих граждан не раньше 2031 года, и это если не будет перебоев с поставкой вакцин.

«Во многих странах, лидирующих по темпам распространения Covid, нынешние темпы вакцинации годами, а то и десятилетиями не позволят сформировать коллективный иммунитет. Например, в таких странах, как Украина и Бангладеш, на вакцинацию 75% населения уйдет 10 лет», — отмечает обозреватель.

Кампания по вакцинации началась в Украине только в конце февраля, и пока что провакцинированы всего 248 тысяч человек. На первом и втором этапе планировалось иммунизировать три миллиона украинцев.

Массовое введение второй дозы еще не началось. Пока положенные две дозы получились лишь два человека.

Фото moz. ukr/facebook

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