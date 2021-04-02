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Здоровье и медицина

Загадочное заболевание головного мозга озадачило канадских врачей

9:11 2 апреля 2021
Мозг

Канадские медики столкнулись с заболеванием головного мозга, которое, как они полагают, было ранее не известным.

Как пишет «TheGuardian», речь идет о ряде случаев, связанных с потерей памяти, проблемами со зрением, галлюцинациями и атрофией мышц.

Хотя симптомы и сходны, однако медики утверждают, что речь не идет о болезни Кройцфельдта — Якоба (CJD — прогрессирующее дистрофическое заболевание коры большого мозга, базальных ганглиев и спинного мозга, смерть наступает в 100% случаев).

«У нас нет доказательств того, что это — прионная болезнь», — сказал доктор Альер Марреро, невролог, ведущий расследование в канадской провинции Нью-Брансуике. Исследователи пытаются выяснить, является ли заболевание ранее неизвестным неврологическим синдромом или с серией не связанных, но ранее известных, и даже излечимых заболеваний.

По словам Марреро, пациенты изначально жаловались на необъяснимые боли, спазмы и изменения в поведении — все это симптомы, которые можно легко диагностировать как тревогу или депрессию. Однако через 18−36 месяцев у них началось снижение когнитивных функций, мышечная атрофия, слюнотечение и стук зубов. У некоторых начинались галлюцинации, в том числе ощущение, что насекомые ползают по их коже.

Издание отмечает, что в 2015 году был зарегистрирован только один подобный случай, в 2019 году — 11 случаев, а в 2020 году — 24. Исследователи полагают, что пять человек умерли от болезни.

Ранее ученые Киотского университета и Университета Фукуи (Япония) обнаружили генетический механизм, который может помочь в регенерации коренных зубов.

Иллюстративное изображение с Pixabay.

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