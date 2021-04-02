Людям младше 60 лет рекомендовали не колоть вторую дозу AstraZeneca

В Германии комитет по вакцинации (STIKO) рекомендовал не вводить вторую дозу вакцины AstraZeneca людям младше 60 лет. Связано это с рядом побочных эффектов, наблюдающихся у вакцинированных лиц молодого возраста. Об этом сообщает Reuters.

Пока нет убедительных доказательств безопасности препарата, рекомендуется в качестве второй дозы ввести вакцину такого же типа как AstraZeneca, но другого производителя. К мРНК-вакцинам, кроме AstraZeneca, относятся разработки от Pfizer-BioNTech и Moderna. Вторую дозу советуют ввести через 12 недель после первой.

Ранее в Германии сначала отдельные клиники, а потом и все медучреждения по стране приостановили использование вакцины AstraZeneca для людей младше 60 лет. Решение было принято после того, как у ряда вакцининированных женщин молодого и среднего возраста (20−63 года) были обнаружены формирующиеся тромбы в мозгу.

Вакцина AstraZeneca с 25 марта сменила название на Vaxzevria. Производитель заверил, что ни состав, ни общие рекомендации по применению не поменялись.

Фото wikimedia.org



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