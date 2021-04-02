Как избавиться от грибка на коже стоп: на прямой линии «ФАКТОВ» врач-дерматовенеролог

Пришло время легкой обуви. Но вот беда: после теплых зимних ботинок между пальцами ног появился грибок.

— Люди часто замечают, что кожа стоп краснеет, зудит и шелушится весной, когда снижается иммунитет, — рассказывает киевский врач-дерматовенеролог высшей категории, кандидат медицинских наук Андрей Перехрестенко. — Грибковая инфекция часто атакует тех, кто страдает хроническими заболеваниями: патологией желудочно-кишечного тракта (нарушением печени, желчевыводящих путей) или эндокринными недугами, например, сахарным диабетом.

К появлению грибка предрасполагает и повышенная потливость стоп. Погода неустойчивая: с утра человек выходит в теплой обуви, а в обед температура воздуха повышается на пять—десять градусов, и ноги потеют. На коже возникают микротрещины, что способствует развитию и распространению грибковой инфекции. Она часто поражает и ногти — возникает онихомикоз.

— Как избавиться от грибка?

— Нужно комплексное лечение: средства для наружного применения, препараты для приема внутрь (предварительно следует сделать анализ на чувствительность к ним). Антимикотики принимают длительно: ноготь поражается, начиная с ложа (откуда растет пластина), куда наружное лекарство не попадает. Хорошие результаты в комплексной терапии дает лазерное лечение.

— С какими еще проблемами обращаются пациенты?

— Многие следят за родинками. Если появились изменения цвета, размера, очертания краев или кровоточивость, возникли зуд, покалывание, жжение, необходимо скорее обратиться к врачу. Специалист при осмотре часто использует дерматоскоп. С помощью поляризованного света можно проникнуть вглубь тканей и определить, угрожает ли пациенту опасность.

Почему при грибковой инфекции ограничивают сахар? Как избавиться от запущенного грибка? Какие изменения родинки должны насторожить? На эти и другие вопросы наших читателей в понедельник, 5 апреля, с 13:00 до 14:00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит дерматолог кандидат медицинских наук Андрей Петрович Перехрестенко. Звоните в редакцию по телефону (044) 503−77−74 Заранее присылайте вопросы на электронный адрес [email protected] Материал о прямой линии читайте в четверг, 15 апреля

Фото: pixabay

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