27.80 / 28.00 32.61 / 32.97
Киев: 0
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Здоровье и медицина

Как избавиться от грибка на коже стоп: на прямой линии «ФАКТОВ» врач-дерматовенеролог

7:27 3 апреля 2021
грибковая инфекция

Пришло время легкой обуви. Но вот беда: после теплых зимних ботинок между пальцами ног появился грибок.

— Люди часто замечают, что кожа стоп краснеет, зудит и шелушится весной, когда снижается иммунитет, — рассказывает киевский врач-дерматовенеролог высшей категории, кандидат медицинских наук Андрей Перехрестенко. — Грибковая инфекция часто атакует тех, кто страдает хроническими заболеваниями: патологией желудочно-кишечного тракта (нарушением печени, желчевыводящих путей) или эндокринными недугами, например, сахарным диабетом.

К появлению грибка предрасполагает и повышенная потливость стоп. Погода неустойчивая: с утра человек выходит в теплой обуви, а в обед температура воздуха повышается на пять—десять градусов, и ноги потеют. На коже возникают микротрещины, что способствует развитию и распространению грибковой инфекции. Она часто поражает и ногти — возникает онихомикоз.

— Как избавиться от грибка?

— Нужно комплексное лечение: средства для наружного применения, препараты для приема внутрь (предварительно следует сделать анализ на чувствительность к ним). Антимикотики принимают длительно: ноготь поражается, начиная с ложа (откуда растет пластина), куда наружное лекарство не попадает. Хорошие результаты в комплексной терапии дает лазерное лечение.

— С какими еще проблемами обращаются пациенты?

— Многие следят за родинками. Если появились изменения цвета, размера, очертания краев или кровоточивость, возникли зуд, покалывание, жжение, необходимо скорее обратиться к врачу. Специалист при осмотре часто использует дерматоскоп. С помощью поляризованного света можно проникнуть вглубь тканей и определить, угрожает ли пациенту опасность.

Почему при грибковой инфекции ограничивают сахар? Как избавиться от запущенного грибка? Какие изменения родинки должны насторожить?

На эти и другие вопросы наших читателей в понедельник, 5 апреля, с 13:00 до 14:00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит дерматолог кандидат медицинских наук Андрей Петрович Перехрестенко.

Звоните в редакцию по телефону (044) 503−77−74

Заранее присылайте вопросы на электронный адрес [email protected]

Материал о прямой линии читайте в четверг, 15 апреля

Фото: pixabay

257

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
MARUV

«Это пушка!»: MARUV ошарашила новым треком

Андрей Аршавин

Аршавин после скандала с лишившейся носа экс-женой записал юмористическое видео

Ольга Фреймут

Ольга Фреймут дала совет дамам на случай конфуза с отрыжкой или пуканьем

самоубийство контрактника

20-летний контрактник снял свою смерть на видео в компании сослуживцев

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер