Внезапно возникшая тревожность может говорить о приближении сердечного приступа

К самым распространенным симптомам сердечного приступа врачи относят затрудненное дыхание, сильную боль в груди и общее ухудшение самочувствия. Чувство тревоги не принимают во внимание, так как не связывают его с сердечным приступом. Однако специалисты из Медицинской школы Гарварда (Бостон, США) считают: внезапно возникшая повышенная тревожность, характерная для панической атаки, может быть одним из признаков надвигающегося сердечного приступа.

Причинами панической атаки выступают стрессовые ситуации или длительные панические расстройства. В среднем такие атаки длятся 5—20 минут, однако иногда их продолжительность может доходить до часа. Проблема заключается в том, что многие симптомы панической атаки аналогичны симптомам сердечного приступа: боль в груди, одышка, потоотделение, тошнота, головокружение и учащенное сердцебиение. В любом случае, если человек хотя бы раз пережил такой приступ, специалисты советуют проконсультироваться с врачом и принять меры.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как не спутать паническую атаку с сердечным приступом, а также публиковали советы психотерапевта, как снять приступ паники из-за угрозы коронавируса.

Фото pixabay

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