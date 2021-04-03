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Здоровье и медицина

Жирную рыбу рекомендуют тем, у кого больное сердце

6:22 6 апреля 2021
жирная рыба

Людям, страдающим заболеваниями сердечно-сосудистой системы, врачи рекомендуют регулярно употреблять рыбу жирных сортов. Важнейшим ингредиентом рыбы являются жирные кислоты омега-3. Доказано, что они понижают риск серьезных сердечно-сосудистых отклонений, включая сердечные приступы и инсульты. Это подтвердило новое масштабное исследование, сообщает издание Medical Express. Ученые из Университета Макмастера (Канада) проанализировали данные почти 192 тысяч добровольцев более чем из 60 стран, причем примерно у 52 тысяч были сердечно-сосудистые заболевания. Специалисты пришли к такому выводу: употребление два раза в неделю рыбы, богатой омега-3, снижает риск развития сосудистых катастроф примерно на 16 процентов. Это, в частности, касается людей из группы высокого риска — тех, кто уже перенес инсульт, инфаркт или имеет заболевания сердца. Остальным рыбу жирных сортов полезно есть для профилактики, даже если сердце их не беспокоит.

Тем временем ученые выяснили, что свекла, селедка и бананы помогают избежать инфаркта.

Фото pixabay

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