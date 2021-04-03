Черемша улучшает кровообращение и снижает уровень холестерина

Как только потеплело, на рынках появились букетики черемши. Салат из этого растения восполнит нехватку витаминов, которых организму так не хватает для поддержания иммунитета. Какие именно витамины есть в черемше, обладающей приятным чесночным ароматом? В 100 граммах этого растения содержится суточная норма аскорбиновой кислоты — витамина С. Его многие врачи рекомендовали принимать для профилактики заражения коронавирусом, а также во время болезни, так как витамин С считается противовирусным средством. Салат из листьев черемши наполняет организм энергией, помогает справиться с весенней усталостью.

В черемше содержится витамины А, РР, В2, В9 (фолиева кислота), фитонциды, которые борются с различными видами патогенных микроорганизмов, эфирные масла.

Важное свойство черемши, — она улучшает микроциркуляцию крови, снижает уровень холестерина, способствует нормализации веса. Но надо соблюдать осторожность тем, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом: у людей, страдающих панкреатитом, гастритом, холециститом черемша может вызвать обострение болезни.

Еще черемшу используют для выведения глистов. Если весной сделать настой из листьев, его можно будет применять как противопростудное, отхаркивающее, бактерицидное средство.

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