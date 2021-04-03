Если есть слишком мало, можно чувствовать усталость: какие продукты сделают вес оптимальным

Для тех, кто хочет дольше сохранить здоровье и работоспособность, американские диетологи рассказали об эффективных способах ускорения метаболизма. Их советы опубликовал интернет-портал Health, пропагандирующий здоровый образ жизни.

Доктор медицинских наук диетолог Алисса Рамси в первую очередь рекомендует выполнять силовые тренировки два-три раза в неделю, а также включать в рацион больше белковых продуктов: мясо, яйца, рыбу, бобовые, йогурт. Исследования показывают, что тело лучше расщепляет и перерабатывает калории из белков, чем из жиров и углеводов, а это в результате ускоряет обмен веществ. Кроме того, белок надолго обеспечивает чувство насыщения.

Диетолог Кэсси Бьорк утверждает, что полный отказ от еды перед сном нежелателен: «Правильный вечерний перекус ускорит метаболизм, поддержит стабильный уровень сахара в крови, что позволит поджелудочной железе выделять гормон глюкагон, который участвует в процессе сжигания жира».

Еще один совет от доктора Бьорк — не считать калории. Она пишет: «Люди часто думают, что ограничение калорий ускоряет обмен веществ, но это не так. Калории — это энергия, которая питает тело и помогает обменным процессам. Если съесть слишком мало, начнете чувствовать усталость и голод. Если наполняете свою тарелку нежирным белком (например, рыбой или мясом), полезными жирами (авокадо, оливковое масло, миндальное масло) и большим количеством фруктов и овощей, то это обеспечит тело высококачественными и питательными калориями. Это поможет метаболизму работать оптимально, сжигая калории, а не сохраняя их».

Также важно больше двигаться и высыпаться: недостаток отдыха несет катастрофические последствия для организма, утверждают специалисты. Взрослым рекомендуется спать от семи до девяти часов в день.

Ранее советы по правильному питанию «ФАКТАМ» дала диетолог Юлия Поворознюк, объяснив, почему фруктово-овощная диета не всегда помогает сбросить вес, и какие продукты способствуют похудению.

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