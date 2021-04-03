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Здоровье и медицина

Ситуация очень тревожная: в 22 областях заканчиваются места для приема пациентов с COVID-19

15:15 3 апреля 2021
в больнице

В Украине, где впервые с начала пандемии выявили более 20 тысяч заболевших коронавирусом за сутки, сложилась критическая ситуация с заполнением больниц для пациентов с COVID-19. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО.

В разделе «Система здравоохранения Украины» видно, что в 22 областях превышены показатели госпитализаций пациентов с коронавирусом.

Больше всего заполнены больницы в Хмельницкой (83%), Николаевской (76%), Львовской и Киевской (по 72%) областях, а также в Киеве (80%). Исключение составляют Херсонская, Кировоградская, Луганская области.

Также отмечается, что в 21 области и в столице уровень госпитализаций пациентов с COVID-19 три дня подряд превышает установленный показатель в 60 человек на 100 тысяч населения.

Вчера в Украине в больницы с COVID-19 попали 5186 человек, умерли — 396 человек.

Напомним, в Украине за минувшие сутки было выявлено 20341 новый случай COVID-19. Всего на утро 3 апреля в Украине подтверждены 1 731 971 случай заболевания COVID-19, из них 34075 летальных, 1 342 536 пациент выздоровел.

Фото РБК

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