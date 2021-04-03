Противопоказания существуют: доктор Комаровский рассказал, кому не стоит вакцинироваться от COVID-19

Известный украинский медик и телеведущий доктор Евгений Комаровский продолжает в своем блоге консультировать украинцев по поводу пандемии COVID-19 и всех связанных с лечением опасного недуга проблем.

В частности, недавно читатели обратились к нему с вопросом о существовании противопоказаний к вакцинации от коронавируса. Актуальность этого вызвана тем, что многие люди не хотят прививаться от ковида — кто-то против этого принципиально, кто-то ждет лучшей вакцины, а кто-то ссылается на пресловутые «противопоказания».

В ответе на своем сайте доктор ответил утвердительно — противопоказания действительно существуют, но они имеют отношение не только к коронавирусу, но и ко всем вакцинам в целом.

«Это текущая острая инфекционная болезнь, сопровождающаяся воспалением, повышением температуры. Возможно, курс химиотерапии при онкологическом заболевании, потому что препараты, угнетающие иммунитет, просто не дадут сформироваться нормальному иммунному ответу организма на вакцинацию. Все. Других противопоказаний я не знаю», — резюмировал медик.

Также доктор пояснил, являются ли хронические аллергики более уязвимыми к коронавирусу.

По его мнению, для людей, страдающих аллергией, никаких особых рекомендаций не существует. Беречься нужно всем — доза имеет значение. Медик отметил, что нет данных о том, что люди с аллергией, особенно с лекарственной аллергией, болеют тяжелее других.

«В принципе на сегодня пока нет убедительных работ о том, что даже тяжелые аллергические заболевания, в частности бронхиальная астма, предрасполагают к тяжелому течению коронавирусной инфекции», — уточнил Комаровский.

Напомним, ранее Комаровский ответил на вопрос: можно ли умереть от коронавируса после вакцинирования.

Фото ria.ru/

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