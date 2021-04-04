Думала, что сильно поправилась: женщине удалили гигантскую опухоль весом 25 килограммов

В России жительница Тюменской области два года не могла понять, почему активно набирает вес. 60-летняя женщина добралась до врача, только когда почувствовала боли в животе. Оказалось, что в брюшной полости выросла гигантская 25-килограммовая опухоль. А женщина все это время думала, что просто поправилась.

Как выяснили в медцентре, образование занимало весь малый таз и всю брюшную полость. К счастью, опухоль оказалась доброкачественной. Хотя над ее извлечением хирургам пришлось повозиться — опухоль была связана с петлями кишечника.

Операция длилась около трех часов. 25-килограммовое образование приходилось держать на весу, отсекая сосуды и перенаправляя кровоток.

«Хирургам и анестезиологам пришлось понервничать — при извлечении тяжелой опухоли, находившейся в теле женщины долгое время, возникает резкое изменение внутрибрюшного давления — оно падает», — говорят в медцентре.

Во время операции хирурги удалили не только огромное новообразование яичника, но и миому матки, которую ранее просто не видели за размерами опухоли и не могли выявить никакими приборами.

После девяти дней в стационаре пациентку выписали домой. Врачи считают, что женщина, несмотря на хронические сердечно—сосудистые заболевания, отлично перенесла операцию и сможет вернуться к нормальной жизни.

Напомним, ранее во Львове хирурги избавили женщину от 20-киллограмовой опухоли, выросшей на ноге. А в Киеве пациентке удалили новообразование, разросшееся и занявшее треть черепа.



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