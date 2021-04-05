В Украине зафиксировали рост заболеваемости ковидом среди детей

После того, как в Украине выявили новые мутировавшие штаммы коронавируса, среди заразившихся стало больше детей. Такими наблюдениями в Укринформ поделилась главный специалист по эпидемиологии Минздрава Наталья Виноград.

Статистика говорит, что среди заболевших все еще доминируют возрастные группы 40−49 лет и 50−59 лет, но появилась новая тенденция. «Растет доля (заболевших) детей, при том детей младшего возраста, что не было свойственно уханьскому штамму», — отмечает эксперт.

Среди умерших от последствий коронавируса превалируют люди 60−69 лет и старше 70 лет.

Что касается географической структуры заболеваемости, то эпидемиолог видит тенденцию к росту числа заболевших в густонаселенных регионах. Особенно это касается крупных городов. Так, например, по числу новых случаев выбился вперед Харьков.

Напомним, ранее глава Минздрава сообщил, что в Украине во всех областях выявлен «британский» штамм коронавируса, а еще в двух — «южноафриканский». Мутировавшие штаммы отличаются тем, что они более агрессивные и быстро распространяются. Уязвимыми группами являются не только представители старшего поколения, но также дети и молодежь.

Фото pixabay.com

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