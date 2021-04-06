Новый штамм ковида обнаружили в Румынии

В Румынии у одного из пациентов обнаружили очередного «коронавирусного мутанта» — штамм, в котором есть как характеристики британского B1.1.7, так и мутация E484K, которая, согласно некоторым исследованиям, может снижать эффективность действия вакцин.

Об этом сообщает «AGERPRES», ссылаясь на данные, полученные в Университете Штефана чел Маре в Сучаве (USV). В частности, исследуемый образец был взят в больнице скорой помощи округа Сучава у человека, который в последнее время не посещал Великобританию.

Отмечается, что в марте этого года новый вариант (B.1.1.7 + E484K) был охарактеризован как вызывающий озабоченность и внесен в список Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), который отслеживает эпидемическую ситуацию на уровне ЕС.

На данный момент количество случаев, идентифицированных с новым вариантом штамма, относительно невелико — 43 случая были представлены в британском отчете от 1 апреля 2021 года.

Обеспокоенность «мутантом» возникает из-за того, что этот штамм показывает устойчивость к антителам, которые вырабатываются организмом человека после вакцинации.

Напомним, что в мире за последние сутки за минувшие сутки зафиксировали более 468 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в Индии, США, Турции.

Иллюстративное изображение с Pixabay.

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