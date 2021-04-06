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Здоровье и медицина

Ученые нашли главный фактор долголетия

13:58 6 апреля 2021
Старики

Ученые определили, что долголетие обеспечивается, в первую очередь, генетической предрасположенностью. Об этом сообщило издание Proceedings of the National Academy of Sciences.

На продолжительность жизни больше влияет генетическая предрасположенность, а не питание, наличие стрессов и другие внешние факторы. К такому выводу ученые пришли в результате изучения в течение 20 лет короткоживущих диких овец в Шотландии. По их мнению, долголетие коррелирует с длиной концевых участков хромосом (теломер), но не связано со степенью их истощения. Это свидетельствует, что долголетие «закладывается» уже с рождения.

Ранее сообщалось, что существует несколько трендов питания, которые могут сократить жизнь человека, — среди них неожиданно присутствуют «полезные» продукты.

Фото: pixabay.com

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