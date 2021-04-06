ВОЗ пока не верит в тромбоз из-за AstraZeneca

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не нашла связи между вакциной от коронавируса компании AstraZeneca и образованием тромбов. Об этом заявил глава департамента ВОЗ по регулированию и преквалификации Рожериу Пинту де Са Гаспар, передает ТАСС.

По словам чиновника, польза от вакцины превышает возможные риски.

Он также отметил, что ВОЗ ежедневно получает данные о вакцине. Поступающую информацию оценивают несколько комитетов и регулирующих органов.

«На данный момент нет никакой связи между вакциной и случаями тромбоэмболии», — отметил де Са Гаспар.

Напомним, ранее в Евросоюзе заявляли о существовании связи между вакциной от коронавируса компании AstraZeneca и образованием тромбов у людей, которые ею привились. В Германии комитет по вакцинации рекомендовал не вводить вторую дозу вакцины AstraZeneca людям младше 60 лет.

Фото russian.rt.com/

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