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Здоровье и медицина

В ВОЗ уточнили связь между вакциной AstraZeneca и образованием тромбов

11:10 8 апреля 2021
вакцина

Во Всемирной организации здравоохранения прояснили свою позицию по поводу вакцины AstraZeneca. Об этом сообщает Reuters. В некоторых странах уже ограничили применение вакцины, учитывая несколько случаев тромбозов у привитых указанным препаратом. Сейчас консультативная группа ВОЗ настаивает: причинно-следственная связь между вакциной и последующим повышенным тромбообразованием «вероятна, но подтверждений этому не найдено».

В заявлении экспертов, как и ранее в вердикте от европейских специалистов по здравоохранению, упоминается, что вакцину AstraZeneca получили почти 200 млн человек во всем мире, а случаев возникновения тромбов после прививки — несколько десятков, то есть это «крайне редкое явление». Нужны дополнительные исследования, чтобы выяснить, если ли связь между вакцинацией и указанными факторами риска.

Напомним, трудности с выявлением потенциальных рисков вакцины связаны с особенностями иммунизационной кампании в разных странах. Усиленное формирование тромбов было выявлено, когда стали вакцинировать более молодые группы. Особенно часто негативные явления обнаруживались у женщин репродуктивного возраста, которые вероятно ранее употребляли противозачаточные таблетки. Эти препараты сами по себе повышают риск тромбообразования, на сегодня он оценивается в пять случаев ежегодно на каждые десять тысяч женщин.

В Украине после вакцинации 290 тысяч человек было выявлено более 800 случаев неблагоприятных событий.

Фото pixabay.com

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