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Здоровье и медицина

ЕСПЧ признал правомерными штрафы для родителей, отказывающихся делать прививки детям

16:38 8 апреля 2021
Фемида

Впервые в Европейском суде по правам человека приняли постановление, касающееся принудительной вакцинации детей — нарушений конвенций по правам человека выявлено не было.

Об этом сообщают в ЕСПЧ, где рассматривали ряд жалоб против Чешской Республики — один истец был оштрафован, а детей других не приняли в детские сады из-за того, что они не были вакцинированы.

«Европейский суд по правам человека большинством (шестнадцатью голосами против одного) постановил, что нет нарушения статьи 8 (право на уважение частной жизни) Европейской конвенции о правах человека», — отмечается беспрецедентном в решении суда.

В документе также отмечается, что в Чешской Республике существует общая юридическая обязанность вакцинировать детей от девяти болезней, которые хорошо известны медицинской науке. Родители, которые не подчиняются без уважительной причины этим правилам, могут быть оштрафованы, а невакцинированные дети не принимаются в детские сады (за исключением тех, кто не может быть вакцинирован по состоянию здоровья).

Судьи также решили, что штраф, который выписали за отказ вакцинировать ребенка, не был чрезмерным.

Напомним, что в МОЗ Украины негативно отнеслись к заявлению «слуги народа» Дмитрия Гурина, который критиковал медиков, отказывающихся делать прививки от коронавируса, и предлагал их отстранять от работы.

Иллюстративное изображение с Pixabay.

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