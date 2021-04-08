ЕСПЧ признал правомерными штрафы для родителей, отказывающихся делать прививки детям

Впервые в Европейском суде по правам человека приняли постановление, касающееся принудительной вакцинации детей — нарушений конвенций по правам человека выявлено не было.

Об этом сообщают в ЕСПЧ, где рассматривали ряд жалоб против Чешской Республики — один истец был оштрафован, а детей других не приняли в детские сады из-за того, что они не были вакцинированы.

«Европейский суд по правам человека большинством (шестнадцатью голосами против одного) постановил, что нет нарушения статьи 8 (право на уважение частной жизни) Европейской конвенции о правах человека», — отмечается беспрецедентном в решении суда.

В документе также отмечается, что в Чешской Республике существует общая юридическая обязанность вакцинировать детей от девяти болезней, которые хорошо известны медицинской науке. Родители, которые не подчиняются без уважительной причины этим правилам, могут быть оштрафованы, а невакцинированные дети не принимаются в детские сады (за исключением тех, кто не может быть вакцинирован по состоянию здоровья).

Судьи также решили, что штраф, который выписали за отказ вакцинировать ребенка, не был чрезмерным.

The first judgment from the European Court of Human Rights on compulsory #vaccination of children has found no violation of the #humanrights convention.#ECHR press release https://t.co/BTHxmxW1F5 pic.twitter.com/khuwV82O4h — Council of Europe office in Brussels (@CoEinBrussels) April 8, 2021

Напомним, что в МОЗ Украины негативно отнеслись к заявлению «слуги народа» Дмитрия Гурина, который критиковал медиков, отказывающихся делать прививки от коронавируса, и предлагал их отстранять от работы.

Иллюстративное изображение с Pixabay.

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