Парацетамол: в чем секрет популярности известной таблетки

Парацетамол — один из самых известных и популярных препаратов в мире. Его успешно используют уже более шестидесяти лет. Это средство из группы анальгетиков и антипиретиков, которое воздействует именно на центры терморегуляции и боли. Сейчас сложно представить семью, в аптечке которой не было бы парацетамола или препаратов с его содержанием. Ведь это лекарство на все случаи жизни — его принимают для снижения температуры тела, от разных видов боли, в том числе и зубной. Клинический опыт парацетамола обеспечивает возможность его применения в соответствующих дозировках детям от 3 лет и людям, старше 60 лет.

История создания

Лекарство давно и хорошо изучено. Препарат впервые был синтезирован в 1877 году в Университете Джонса Хопкинса. А через десять лет фармаколог Джозеф фон Меринг испытал парацетамол на пациентах в клинических условиях, после чего опубликовал подробную статью с результатами исследования, ошибочно высказавшись не в пользу препарата. Это почти на 50 лет остановило широкое использование парацетамола. В 1947 году Дэвид Лестер и Леон Гринберг снова исследовали парацетамол. Ученые установили и доказали, что средство обладает эффективным жаропонижающим и болеутоляющим свойствами. Таким образом произошло «повторное открытие» парацетамола. Как индивидуальный препарат он был зарегистрирован в США в 1955 году, а в 1956 году начал использоваться в Великобритании и Австралии. С тех пор вот уже 60 лет парацетамол остается наиболее популярным безрецептурным средством от жара и боли.

Парацетамол — это международное непатентованное наименование, он включен в Список основных лекарственных средств Всемирной организации здравоохранения. В 2018 году в США было выписано более 27 миллионов рецептов парацетамола, препарат занял 28 место среди наиболее часто назначаемых лекарств. Украинцы в 2020 году приобрели более 35 млн упаковок парацетамола. Такая популярность объясняется тем, что парацетамол был включен как антипиретик в рекомендации при лечении коронавирусной инфекции: Кабинет министров Украины внес его в перечень средств, необходимых для борьбы с эпидемиями, в том числе и «короны» (COVID-19).

Парацетамол и COVID-19

Медики назначают парацетамол при высокой температуре и лихорадке. Кроме того, препарат облегчает общее состояние организма, снимает головную боль и ломоту в теле, помогая справиться с проявлениями заболевания. Многие знаменитости, например, голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, рассказывающие о своем лечении COVID-19, называли среди прочих препаратов и витаминов именно парацетамол как жаропонижающее средство.

В начале пандемии в Украине парацетамол буквально сметали с полок аптек. Его продажи в 2020 году стали рекордными за последние 12 лет. Препарат предлагают несколько отечественных и зарубежных производителей. Выбирая, нужно помнить о соотношении цены и качества и отдавать предпочтение надежным производителям с хорошей репутацией и соответствием международным стандартам Надлежащей производственной практики (GMP).

Лидер продаж

В Украине лидером по производству парацетамола является фармацевтическая компания «Дарница», которая уже много лет выпускает знакомый всем «Парацетамол-Дарница». Согласно исследованиям, именно этому производителю украинцы выразили наибольшее доверие — компания изготовляет 2 из 3 упаковок парацетамола, который продается в аптеках.

Это доступное для многих средство, которое в большинстве форм можно приобрести в аптеках без рецепта. Производитель позаботился, чтобы в период повышенного спроса на лекарство из-за коронавируса не возникло дефицита. Кроме того, препарат производится в условиях, соответствующих требованиям стандарта GMP.

Наличие у производителя сертификата GMP — это подтверждение того, что продукция изготовляется в условиях, исключающих попадание посторонних веществ, имеет необходимый химический состав, упакована надлежащим образом и сохранит свои качества до окончания срока годности. Каждые три года «Дарница» проходит аудит, подтверждая соответствие международным стандартам.

Ознакомиться с процессом производства лекарств может каждый желающий лично. Для этого достаточно зарегистрироваться на экскурсию на странице «Дарницы» в Facebook или на сайте компании и посетить «фабрику здоровья». Такой возможностью ранее воспользовался журналист «ФАКТОВ». Специалисты в режиме реального времени показали весь производственный процесс и рассказали, как осуществляется контроль качества на каждом этапе: от сырья, полупродукта до готового продукта и материалов, используемых в качестве упаковки.

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