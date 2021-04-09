В Украине вторые сутки подряд коронавирусом заразились более 19 тысяч человек, в том числе 751 ребенок

В Украине за минувшие сутки, 8 апреля, заболевание COVID-19 диагностировали у 19676 граждан, 419 пациентов скончались. Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил в Facebook.

«19 676 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 9 апреля 2021 года. В частности, заболели 751 ребенок и 552 медработника. Также за прошедшие сутки госпитализировано 4 936 человек, летальных случаев — 419 выздоровело — 11 221 человек», — привел статистику Степанов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1864), Днепропетровской (1665), Львовской (1639), Киевской (1265) и Харьковской (1194) областях.

Вакцинацию от COVID-19 8 апреля прошли 18569 человек (всего с начала вакцинальной кампании — 353 147), в т. ч. в Днепропетровской области — 1990, Киевской — 1970, Киеве — 1850, Львовской области — 1540.

Кстати, в эфире «Право на владу» 8 апреля Степанов спрогнозировал 25−30 тысяч заболевших за сутки в течение 10 дней.

Напомним, 7 апреля медики диагностировали 19 419 новых случаев инфицирования COVID-19.

103

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter