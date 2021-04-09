При неправильных дозах наступает смерть: украинцам рассказали об опасности применения дома кислородного концентратора

Украинцев предупредили, что использование кислородных концентраторов в домашних условиях может быть опасным — прописать кислородную терапию должен врач, а не пациент сам себе.

Как пишет «Сегодня», об этом предупредил торакальный хирург Евгений Симонец, отметивший, что кислородный концентратор помогает дышать, когда уровень кислорода в крови меньше 92 процентов, однако не столь критичен, чтобы подключить пациента к аппарату искусственной вентиляции легких.

«Искусственная вентиляция легких — это когда за человека дышит аппарат, а кислородный концентратор — это к тому воздуху, который вдыхает пациент, добавляется маска и пациент вдыхает высококонцентрированную смесь кислорода», — пояснил он и добавил, что использование концентратора должен «санкционировать» врач.

«Человек может при неправильных и больших дозах подачи кислорода просто-напросто умереть», — предупредил Евгений Симонец.

О том, как облегчить течение коронавирусной инфекции тем, кто страдает варикозной болезнью, и многих других моментах, читайте в материале «ФАКТОВ» — гостем «прямой линии» был сосудистый хирург Клиники сосудистой хирургии Национального военно-медицинского центра Министерства обороны Украины «Главный военный клинический госпиталь» Александр Боркивец.

Иллюстративное фото с Pixabay.

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