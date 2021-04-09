Ущемление грыжи проявляется резкой болью, рвотой, задержкой стула

Отделения многих больниц переполнены пациентами, которых поразил коронавирус. Но что делать, если у человека, например, ущемилась грыжа и ему нужна помощь хирурга?

— Срочные (ургентные) операции, несмотря на тревожную и сложную ситуацию с COVID-19, никто не отменял, — объясняет врач-хирург высшей категории хирургического отделения № 2 Киевской городской клинической больницы № 15 Игорь Лукьянчук. — Пациенту, у которого ущемилась грыжа, нужно оказать экстренную помощь не позже четырех — шести часов с момента появления симптомов. Если этого не сделать, то в ущемленном участке органа (кишке, сальнике, мочевом пузыре или любом другом) может начаться некроз. Ситуацию усугубляет то, что иногда человек пытается вправить грыжу самостоятельно. Это опасно: отмершая часть органа может привести к катастрофической ситуации и даже летальному исходу.

— Какие симптомы возникают, когда грыжа ущемлена?

— Беспокоит резкая болезненность, могут быть рвота, задержка стула. Эти грозные симптомы вынуждают пациента немедленно обратиться к врачу.

— А какое обследование проводите перед операцией?

— Если ситуация острая, надо спасать больного — оперировать как можно скорее. Поэтому обследование минимальное: общий анализ крови, определение уровня сахара в крови, а также группы крови. Проводим рентгенографию органов брюшной полости, чтобы посмотреть, есть ли непроходимость на фоне ущемления, и выяснить некоторые другие нюансы.

Когда операция плановая, можно не спешить и обследовать пациента углубленно. Сделать все анализы, в частности на ВИЧ, антигены, свертываемость крови, проверить работу печени, почек и других органов.

Чем опасно ущемление грыжи? Как проводят операцию людям с лишним весом? В каких случаях грыжевое отверстие закрывают специальной полипропиленовой сеткой? Когда после операции можно вернуться к привычной жизни? На эти и другие вопросы наших читателей в понедельник, 12 апреля, с 14:00 до 15:00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит хирург Игорь Петрович Лукьянчук. Звоните в редакцию по телефону (044) 503−77−74 Заранее присылайте вопросы на электронный адрес [email protected] Материал о прямой линии читайте в четверг, 22 апреля

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Фото: pixabay

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