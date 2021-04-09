12 квітня на питання читачів «ФАКТІВ» відповість хірург Ігор Лук'янчук

Що робити, якщо у людини защемлення грижі і йому потрібна допомога хірурга?

— Термінові (ургентні) операції, незважаючи на тривожну і складну ситуацію з COVID-19, ніхто не відміняв, — пояснює лікар-хірург вищої категорії хірургічного відділення № 2 Київської міської клінічної лікарні № 15 Ігор Лук'янчук. — Пацієнту, у якого защемлення грижі, потрібно надати екстрену допомогу не пізніш чотирьох — шести годин з моменту появи симптомів. Якщо цього не зробити, то в защемленній ділянці органу (кишці, сальнику, сечовому міхурі або будь-якому іншому) може початися некроз. Ситуацію погіршує те, що іноді людина намагається вправити грижу самостійно. Це небезпечно: відмерла частина органу може призвести до катастрофічної ситуації і навіть летального результату.

— Які симптоми виникають, коли грижа защемлена?

— Турбує різкий біль, можуть бути блювота, затримка випорожнення. Ці грізні симптоми змушують пацієнта негайно звернутися до лікаря.

— А яке обстеження проводите перед операцією?

— Якщо ситуація гостра, треба рятувати хворого — оперувати якомога швидше. Тому обстеження мінімальне: загальний аналіз крові, визначення рівня цукру в крові, а також групи крові. Проводимо рентгенографію органів черевної порожнини, щоб подивитися, чи є непрохідність на тлі обмеження, і з'ясувати деякі інші нюанси.

Коли операція планова, можна не поспішати і обстежити пацієнта поглиблено. Зробити всі аналізи, зокрема на ВІЛ, антигени, згортання крові, перевірити роботу печінки, нирок та інших органів.

Чим небезпечне защемлення грижі? Як проводять операцію людям із зайвою вагою? В яких випадках грижовий отвір закривають спеціальною поліпропіленовою сіткою? Коли після операції можна повернутися до звичного життя? На ці та інші запитання наших читачів у понеділок, 12 квітня, з 14:00 до 15:00 під час прямої лінії «ФАКТІВ» відповість хірург Ігор Петрович Лукьянчук. Телефонуйте до редакції за телефоном (044) 503−77−74 Заздалегідь надсилайте ваші питання на електронну адресу [email protected] Матеріал про пряму лінію читайте у четвер, 22 квітня

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