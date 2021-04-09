Когда завершится нынешняя волна заболеваемости COVID-19: академик Владимир Широбоков дал прогноз

— Респираторным вирусным заболеваниям, к которым относится COVID-19, присуща сезонность, — говорит известный микробиолог и вирусолог, академик НАН и НАМН Украины Владимир Широбоков. — В конце зимы и первой половине весны, как правило, происходит всплеск заболеваемости респираторными недугами, а с наступлением теплого периода — спад. Поэтому летом количество заражений коронавирусной инфекцией, скорее всего, значительно снизится. Но осенью начнется очередная волна. Кстати, многие называют нынешний подъем заболеваемости COVID-19 третьей волной. Однако, если вы посмотрите на график, то увидите, что это все-таки вторая. Следующая, третья по счету волна, надеюсь, окажется слабее нынешней, ведь к осени количество людей, имеющих иммунитет к коронавирусу SARSCoV-2 (вакцинированных и переболевших) будет значительно больше, чем сейчас.

«Со временем детей тоже будут вакцинировать от коронавируса»

— Сотни тысяч людей в Украине переболели классическим «уханьским» вариантом COVID-19. Появившиеся у них антитела защищают от «британского», «южноафриканского» и «бразильского» штаммов?

— Есть основания полагать, что эти антитела действенны против всех существующих на сегодняшний день штаммов-мутантов. Впрочем, вопрос требует дальнейшего изучения. Кстати, министр здравоохранения Украины Максим Степанов недавно высказал предположение, что, возможно, понадобится вводить не две, а три дозы вакцины. Третьей может стать модифицированный вариант, направленный против какого-либо нового мутанта.

— Вакцины, которые уже массово выпускаются, защищают от всех имеющихся сейчас штаммов?

— Компании, создавшие эти вакцины, утверждают, что от всех. Хотя у меня полной уверенности на этот счет нет, поскольку у мутантов происходят изменения в S-белке, отвечающем за проникновение в клетки организма человека. Из-за этих изменений уровень иммунитета после вакцинации может быть не одинаковым для каждого из мутантов.

— ВОЗ рекомендует людям, переболевшим COVID-19, вакцинироваться. Зачем это делать, ведь у них уже есть антитела?

— Тем, кто переболел коронавирусной инфекцией в легкой или бессимптомной формах, вакцинироваться, безусловно, нужно. Дело в том, что у этих людей иммунный ответ мог быть слабым, а значит, антител может оказаться недостаточно, чтобы защитить от повторного заражения. С людьми, у которых была средняя или тяжелая формы, ситуация не столь однозначна. Ведь у них, вероятнее всего, интенсивно синтезировались антитела. Поэтому, на мой взгляд, им есть смысл проверить уровень антител — сделать иммуноферментный анализ. Результаты нужно показать врачу, и он скажет, достаточно ли антител, чтобы уберечься от повторного заражения, или нет. Но следует помнить, что со временем уровень антител снижается. Поэтому тем, у кого сегодня их достаточно, через несколько месяцев все же стоит сделать прививку.

— Существует точка зрения, если человек заболел COVID-19 повторно, то иммунный ответ на коронавирусную инфекцию у него слабый. А значит, ему нет смысла делать прививку — поскольку живой вирус не стимулировал синтез большого количества антител, то вакцина и подавно с этой задачей не справится. Вы согласны с этим?

— Нет. Ведь вакцины рассчитаны на то, чтобы иммунный ответ обязательно возник. Собственно, поэтому и нужно вводить две дозы. Уже под воздействием первой дозы в организме возникают антитела. Но вторая вызывает в несколько раз более мощный иммунный ответ. Соответственно становится высоким уровень антител, в том числе класса IgG, определяющих устойчивый иммунитет к инфекции. Так что иммунный ответ от второй дозы вакцины в обязательном порядке защитит человека.

— Приходилось слышать, что у людей, переболевших коронавирусом, кроме антител, возникает иммунитет на клеточном уровне, который якобы способен годами сохраняться и защищать от повторного заражения. Насколько объективна такая оценка?

— Наука пока не может ответить на вопрос, способен ли клеточный иммунитет защищать человека столь долго. Коронавирусная инфекция молодая, поэтому еще далеко не до конца изучены связанные с ней вопросы. Что такое клеточный иммунитет? Если говорить упрощенно, это выработка в организме особых Т-лимфоцитов. Их называют киллерами — они уничтожают клетки организма, в которые проник коронавирус, тем самым препятствуя его размножению и распространению.

— Раз клеточный иммунитет формируют Т-лимфоциты-киллеры, значит, антитела определяют какой-то другой иммунитет?

— Да, антитела ответственны за гуморальный (латинское слово humor переводится как жидкость) иммунитет. Антитела находятся в крови и нейтрализуют коронавирус, находящийся вне клеток. Таким образом, гуморальный и клеточный иммунитет дополняют друг друга. Вакцина стимулирует как выработку антител (гуморальный иммунитет), так и Т-лимфоцитов (клеточный иммунитет).

— Сколько времени сохраняется гуморальный иммунитет?

— К сожалению, не очень долго: три-четыре месяца, иногда полгода. Не исключено, что по истечении этого срока вновь нужно будет вакцинироваться.

— Специалисты говорят, что молодежь и дети являются одними из основных распространителей коронавирусной инфекции, поскольку активно общаются между собой. Почему детям не делают прививок от COVID-19?

— Компании еще не успели испытать вакцины для детей. Думаю, со временем их тоже будут вакцинировать.

«Отказ от прививок — это путь в средневековье»

— А вам сделали прививку против коронавируса?

— Да, дождался своей очереди. Признаться, был даже несколько огорчен, что ничего после ввода препарата не почувствовал. Если бы, например, кратковременно поднялась температура, то я был бы более уверен, что организм отреагировал и начал активно продуцировать антитела.

— То есть повышение температуры или небольшое недомогание после вакцинации — это нормальное явление?

— Именно так. К сожалению, многие люди, в том числе медики, предвзято относятся к вакцинации — опасаются каких-то побочных эффектов. Людям следует знать, что от прививки они ни в коем случае не заболеют COVID-19. Вакцина защитит подавляющее большинство из них от этого опасного заболевания. А те немногие из привитых, кто все же заболеют, перенесут недуг гораздо легче, чем если бы им не сделали прививку. Также очень важно, что массовая вакцинация позволит замедлить или вообще остановить распространение коронавирусной инфекции, а также сократить время пребывания инфекции у тех, кто все же заболеет.

Людей, не желающих вакцинироваться, предостаточно во всех странах. Но у нас их почему-то особенно много. Они не понимают, что отказ от прививок — это путь в средневековье, когда эпидемии, например, натуральной оспы, убивали миллионы людей. С оспой человечеству удалось покончить (последний случай заражения зафиксирован в 1976 году). Победу над ней обеспечила вакцинация. С ее помощью мы обуздали большое количество и других опаснейших болезней.

— Как много людей в Украине нужно вакцинировать, чтобы выработался коллективный иммунитет?

— Минимум 60 процентов населения. Прибавьте к этому еще примерно 20 процентов граждан, которые приобрели иммунитет, переболев коронавирусной инфекцией. В сумме получится 80 процентов. Этого почти достаточно, чтобы сильно ослабить распространение болезни. Но по классическим канонам эпидемиологии для достижения коллективного иммунитета нужно вакцинировать 95 процентов людей.

Чтобы у жителей Украины появился коллективный иммунитет от коронавируса, нужно вакцинировать минимум 60 процентов населения. Фото Getty Images

— С февраля в Украине используется вакцина CoviShild, и вот теперь начинается применение еще и китайской CoronaVac. Они принципиально отличаются друг от друга?

— Отличия у них значительные. CoviShild (аналог шведско-британской AstraZeneca) создана с помощью генной инженерии: в безопасный для человека вирус помещается ген S-белка коронавируса. После ввода вакцины в организме вырабатывается иммунитет против этого белка, ответственного за проникновение коронавируса в человеческие клетки. По такой же технологии (она называется векторная) создана вакцина американской компанией Johnson & Johnson. Российская «Спутник V» тоже сделана по этой технологии. Лично я отказался бы от вакцинирования «Спутником V», поскольку он не прошел всех необходимых испытаний. Китайская вакцина создана по классической технологии — человеку вводится инактивированный (то есть убитый) коронавирус. Но его белковая оболочка полностью цела. Признаться, классический подход мне импонирует больше, поскольку он проверен многолетним опытом применения при других вирусных и бактериальных инфекциях.

— Компания Pfizer недавно заявила о том, что начала испытания лекарства против коронавируса. Будет ли оно действенно против новых штаммов-мутантов?

— Да, если препарат окажется эффективным против одного штамма, то он справится и с любым другим. Лекарство действует на механизм размножения коронавируса в клетках человека. А этот механизм остается неизменным для любого штамма — такова общая особенность для всех вирусов. Кстати, в борьбе с гриппом нам помогают не только вакцины, а применение эффективных лекарственных препаратов для лечения заболевших. Замечу попутно, что я и вся моя семья уже 25 лет ежегодно прививаемся против гриппа, и никто из нас ни разу им не заболел за этот период.

В Украине сейчас ведется разработка нескольких вакцин против коронавирусной инфекции. Я уверен, что украинским ученым и фармацевтическим компаниям под силу создать собственный высококлассный препарат прямого действия против коронавирусной инфекции.

— Сколько времени понадобится человечеству, чтобы остановить пандемию?

— ВОЗ заявила, что в нынешнем году добиться этого не удастся. Я тоже так считаю. Весьма сложно спрогнозировать эволюцию абсолютно нового для нас вируса. Такие инфекции называются эмерджентными (возникшими вдруг, неожиданно). Только за последние 20 лет учеными зафиксировано появление нескольких десятков эмерджентных инфекций. Люди, не желая того, провоцируют их возникновение использованием антибиотиков, загрязнением окружающей среды. Эти факторы провоцируют мутации в мире микробов и вирусов. Как следствие — нам приходится иметь дело со все новыми и новыми эмерджентными возбудителями.

Заметьте, что были предвестники возникновения нынешней коронавирусной инфекции. В 2002 году появился и поразил несколько тысяч человек SARSCoV, через 10 лет — MERSCoV, уровень смертности от которого был очень высоким. К счастью, оба эти коронавируса довольно быстро сошли со сцены. К сожалению, человечество не сделало надлежащих выводов из этих опасных прецедентов и оказалось застигнутым врасплох появлением коронавируса SARSCоV-2. Это наглядно продемонстрировало — мировое сообщество еще не научилось оперативно реагировать на возникновение новых возбудителей болезней.

Следует знать, что каждая инфекция проходит определенный цикл: возникает, развивается и заканчивается. Нынешний коронавирус не исключение. В конечном итоге он достигнет стадии, когда будет мирно сосуществовать с людьми, вызывая лишь легкие респираторные заболевания. Но когда это произойдет, ни один серьезный ученый вам не ответит.

Ранее известный ученый-генетик из США Ольга Яричковская рассказала «ФАКТАМ», есть ли реальные основания бояться вакцинации.

Фото в заголовке c сайта armyinform.com.ua

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