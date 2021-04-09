Зволоження повітря знижує ризик передачі COVID-19

Американські вчені з Політехнічного університету Вірджинії встановили: знизити ризик передачі коронавируса в приміщенні допомагає використання зволожувачів повітря. На їхню думку, рівень вологості слід підтримувати на рівні 40−60 відсотків. Як показали дослідження, в цих умовах вірус не виживає, а захисна система організму, в тому числі слизова оболонка органів дихання, працює краще, ніж в умовах сухого повітря. У серії експериментів вчені перевіряли ймовірність передачі вірусу повітряним шляхом. У приміщеннях з сухим повітрям вона виявилася більшою, ніж в локаціях з більш вологим повітрям.

Вчені пояснюють це так: вірусні частинки при низькій вологості залишаються в повітрі і зберігають здатність до подальшого зараження. У вологому повітрі ліпідна оболонка коронавируса швидше руйнується, що інактивує патоген. Однак в разі зайвої вологості повітря підвищується ризик зростання цвілі, що загрожує астмою і алергіями.

Нагадаємо, в Україні стрімко збільшилася кількість інфікованих COVID-19. Причому серед тих, що заразилися стало більше дітей .

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