27.77 / 27.98 32.88 / 33.26
Київ: +11
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Здоров'я та медицина

Зволоження повітря знижує ризик передачі COVID-19

7:04 12 квітня 2021
Зволожувачі повітря

Американські вчені з Політехнічного університету Вірджинії встановили: знизити ризик передачі коронавируса в приміщенні допомагає використання зволожувачів повітря. На їхню думку, рівень вологості слід підтримувати на рівні 40−60 відсотків. Як показали дослідження, в цих умовах вірус не виживає, а захисна система організму, в тому числі слизова оболонка органів дихання, працює краще, ніж в умовах сухого повітря. У серії експериментів вчені перевіряли ймовірність передачі вірусу повітряним шляхом. У приміщеннях з сухим повітрям вона виявилася більшою, ніж в локаціях з більш вологим повітрям.

Вчені пояснюють це так: вірусні частинки при низькій вологості залишаються в повітрі і зберігають здатність до подальшого зараження. У вологому повітрі ліпідна оболонка коронавируса швидше руйнується, що інактивує патоген. Однак в разі зайвої вологості повітря підвищується ризик зростання цвілі, що загрожує астмою і алергіями.

Нагадаємо, в Україні стрімко збільшилася кількість інфікованих COVID-19. Причому серед тих, що заразилися стало більше дітей .

242

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Шоу триває

Обійми Тіни Кароль та рішення Винника: всі подробиці чвертьфіналу «Голосу країни-11»

Акція протесту

У Росії відбулися акції протесту проти війни з Україною

ани лорак і мурат

Ані Лорак і Мурат знову разом: парочка возз'єдналася на вечірці у Кіркорова

Дмитро Чумак

«Нехай послухає боксера Усика»: пост українського чемпіона Чумака розлютив депутата Держдуми Росії

Следующий материал
Читайте также
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.