«У нас бы посадили в тюрьму»: врач из Израиля ужаснулся лечению больных ковидом в Украине

В Украине, которая находится на пике очередной волны коронавируса, многие пациенты с ковидом попадают в стационары из-за того, что на ранних стадиях болезни они принимали антибиотики. Об этом в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» сказал врач-анестезиолог из Израиля Борис Бриль.

Медик отметил, что Израиль действует согласно мировым протоколам. Израильские врачи отменили многие виды лечения, которые не дают нужного эффекта, и ухудшают состояние больного.

По его словам, в Украине в больницы поступает огромное количество уже залеченых людей. Большая часть украинских семейных врачей не соблюдает медицинский протокол лечения коронавируса: не давать антибиотики без лабораторно подтвержденной бактериальной инфекции.

Он пояснил, что применение антибиотиков без поднятия лейкоцитоза повышает смертность и тяжесть заболевания при коронавирусе.

«Давать непонятные, неутвержденные лекарства, и таким образом ставить опыты над людьми… у нас за это врачи сели бы в тюрьму», — сказал врач.

Напомним, доктор Комаровский ранее рассказал, кому не стоит вакцинироваться от COVID-19 и нужно ли больным коронавирусом применять кроверазжижающие препараты.

Фото hromadske.ua/

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