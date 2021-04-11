Коронавірус збільшує ризик розвитку еректильної дисфункції (неможливість чоловіків отримати й утримати ерекцію статевого члена) практично в шість разів. До такого висновку дыйшли італійські вчені, пише «Медікпортал» з посиланням на WebMD.

За попередніми даними, ймовірність зараження COVID у чоловіків з еректильною дисфункцією (ЕД) вища в більш ніж п'ять разів, якщо бути точнішим, то в 5,66. Показник залишився таким навіть після врахування інших факторів. Дослідженням керував доктор медицини, професор ендокринології та медичної сексології Римського університету Еммануеле А. Джанніні.

Професор припустив, що дисфункція, може бути як короткостроковими, так і довгостроковими ускладненням після зараження коронавирусною інфекцією.

«Коли пропонується вакцинація від COVID, чоловікам слід зробити щеплення від COVID. Це також надає зовсім новий сенс носінню маски. Це могло б мати додаткову перевагу в запобіганні сексуальної дисфункції», — сказав учений.

Джанніні зазначив, що похилий вік, діабет, надмірна вага, а також куріння збільшують ризик зараження COVID-19. Аллан Пейсі, доктор медицини, професор андрології з Шеффілдського університету Британії підтримав дослідження, підкресливши, що «на даний момент цей взаємозв'язок є просто кореляцією».

«Я також стверджую, що це хороша причина для чоловіків носити маску, практикувати соціальне дистанціювання і приймати вакцину, коли їм пропонують», — підтвердив доктор.

Раніше лікар-інфекціоніст вищої категорії, кандидат медичних наук Юрій Жигарєв в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» відповів на найпопулярніші питання про COVID-19 і розповів, кому варто в першу чергу зробити щеплення.

Фото: 5.ua

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