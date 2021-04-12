Чи шкідливий попкорн?

Виявляється, повітряна кукурудза має цілий комплекс корисних речовин, якщо її правильно приготувати

Попкорну нерідко приписують надмірний шкоду, вважаючи, що він засмічує шлунок, сприяє підвищенню ваги, оскільки надмірно жирний. На ділі ж не все так просто, зазначають лікарі.

Повітряна кукурудза має цілий комплекс корисних речовин. Вона містить поліфеноли, які вважаються хорошими антиоксидантами, — ці речовини уповільнюють процеси старіння клітин. Вітаміни групи B, які залишаються в попкорні після термічної обробки, відповідають за здоров'я волосся і нігтів, а також регулюють діяльність нервової системи і допомагають вивести з організму поганий холестерин. Грубі харчові волокна кукурудзи (клітковина) покращують перистальтику кишечника, сприяють очищенню його стінок і швидкому насиченню. Також попкорн містить мікроелементи, такі як магній, калій, цинк, фосфор, натрій, залізо і крохмаль, що допомагає нормалізувати обмін речовин і забезпечує зростання м'язової тканини.

Разом з тим попкорн — це швидкі вуглеводи. Білків у ньому близько 8 грамів, жирів — близько 6,5 грама, вуглеводів — трохи більше 63 грамів на 100 грамів продукту. Його калорійність залежить від способу приготування — на маслі або без нього, з додаванням карамелі, сиру, солі та інших приправ. Так, калорійність 100 грамів підсолодженою повітряної кукурудзи становить близько 420 кілокалорій, солоної — близько 400, самий поживний варіант — сирна (500 ккал). Це слід враховувати тим, хто стежить за своєю вагою.

Найкорисніший попкорн — приготований без солі, цукру і з мінімумом масла. А ось продукт, який продається в торгових центрах і кінотеатрах, — це скоріше фастфуд. Масло в апаратах для його виробництва використовується багаторазово, а в сам попкорн додають підсилювачі смаку, фарбники і ароматизатори. Кукурудза, яка використовується в масовому виробництві, часто вирощується із застосуванням хімічних добрив.

Дієтологи радять тим, хто бажає поласувати попкорном, враховувати наявні хронічні захворювання. Наприклад, людям, що страждають на панкреатит, навіть домашнім продуктом краще не зловживати, бо його клітковина занадто жорстка і груба. Також від регулярного споживання повітряної кукурудзи необхідно утриматися і при гастриті, оскільки є ризик загострення захворювання. Крім того, треба орієнтуватися на свої відчуття. Якщо після споживання попкорну ви відчуваєте дискомфорт, краще від нього відмовитися.

Водночасм вчені встановили, що вигляд радісних людей, що поїдають шкідливі продукти — чіпси, попкорн, солодощі, бургери, впливає на наше харчування.

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