Довго приховувала від громадськості: «телелікар» Малишева таємно перехворіла на коронавірус

Російська лікарка та телеведуча Олена Малишева перехворіла на коронавірус, але довго приховувала цей факт від громадськості. Розповіла вона про нього в одній зі своїх передач «Жити здорово!», пише МК.

За словами Малишевої, у неї не було симптомів хвороби — почувалася добре і ні на що не скаржилася.

«Я, мабуть, перехворіла безсимптомно. Просто позитивний аналіз, все дуже легко пройшло. Є антитіла», — розповіла Олена Малишева.

Щоб відвести від себе «удар», вона більшу частину передачі присвятила поетесі Ларисі Рубальскій.

Та, в свою чергу, зазначила, що дотримувалася режиму самоізоляції і захворіла на коронавірус лише тоді, коли офіційно дозволили давати концерти. На самоізоляції поетеса не нудьгувала і знаходила собі різні заняття. Сам коронавірус Рибальська перенесла відносно легко, але відчувала сильну слабкість і майже нічого не могла робити.

«Слабкість була, втрата нюху. Я навіть деякі моменти не пам'ятаю — така була слабкість сильна, що я не можу згадати, як це було. Температури, задишки не було. Мені хотілося спати, їсти, забігати ще в туалетну кімнату дуже часто2, — розповіла поетеса.

Зараз Рибальська відмінно почувається і на стан не скаржиться. Вона повернулася до звичного життя і гастролей, але при цьому дотримується всіх запобіжних заходів і постійно перевіряє кількість антитіл в своєму організмі.

Нагадаємо, Малишева порадила, як повторно не заразитися коронавірусом.

Фото: malysheva. live / Instagram

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