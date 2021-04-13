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Здоров'я та медицина

МОЗ нарешті розповів про склад вакцини, якою колють українців

16:59 13 квітня 2021
вакцина

Через півтора місяці після початку вакцинальної кампанії МОЗ нарешті розкрив повний склад вакцини CoviShield (AstraZeneca / SKBio). Вакцина відноситься до рекомбінантним, в основі лежить модифікований аденовірус.15 лютого 2021 року ВООЗ рекомендувала включити вакцину до Реєстру засобів для використання в надзвичайних ситуаціях.

Вакцина являє собою суспензію. Консервантів не містить, а тому відкритий флакон з вакциною придатний до використання протягом шести годин, після чого підлягає утилізації. Термін зберігання закритого флакона становить 6 місяців при температурі від 2° до 8°.

Також у МОЗ опублікували пам'ятку про склад китайської вакцини Sinovac Biotech, яку привезли в Україну, але поки не застосовували і тільки розподілили по регіонах.

Нагадаємо, з початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено лише 388 тисяч чоловік, хоча в планах говорилося про три мільйони. Необхідні дві дози CoviShiel отримали п'ять осіб. Виявлено понад 800 випадків несприятливих подій після вакцинації.

фото pixabay.com

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