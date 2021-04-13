Від вакцинації AstraZeneca людей молодше 30 років потрібно утриматися, — Голубовська

Відома українська лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська наполягає на тому, щоб припинити вакцинувати препаратом AstraZeneca / CoviShield пацієнтів молодше 30 років. На сьогодні в Україні введення вакцини заборонено тільки особам до 18 років, для інших вікових категорій обмежень не існує.

«Від вакцинації людей молодше 30 років необхідно утриматися. Також потрібно розробити рекомендації для населення: на що звертати увагу, якщо виникне зміна самопочуття після вакцинації, особливо біль в кінцівках, животі, головний біль, запаморочення і т.д.», — говорить Голубовська.

Рекомендації інфекціоніста з'явилися після публікації двох наукових досліджень, що встановлюють причинно-наслідковий зв'язок між вакциною AstraZeneca і важкими тромботическими ускладненнями.

Європейські країни, ознайомившись з дослідженнями, ввели обмеження на застосування вакцини. Норвегія і Данія повністю призупинили використання AstraZeneca. Великобританія рекомендувала щепити молодше покоління (осіб до 30 років) альтернативними вакцинами. Ще в деяких країнах вакцину AstraZeneca застосовують, але лише особам старше 55 або 65 років.

Голубовська радить не тільки заборонити імунізацію молодих пацієнтів препаратом AstraZeneca. Пропонується повністю переглянути підхід до вакцинації і не прищеплювати осіб, у яких вже виробилися антитіла до коронавірусу.

«Вважаю, що вакцинувати імунних осіб недоцільно. Щоб уникнути непотрібних, нічим невиправданих ризиків. Все неімунні, які не хворіли, давно перехворіли (більше 6 місяців тому) повинні бути вакциновані», — підсумувала інфекціоніст.

Нагадаємо, в Україні вакцину AstraZeneca отримали понад 300 тис. осіб, виявлено понад 800 випадків несприятливих подій після вакцинації .

фото pixabay.com

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