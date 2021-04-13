Такого ще не було: в Африці виявили «суперштам» коронавирусу з десятками мутацій

В Анголі виявлено новий штам коронавирусу з множинними спайковими мутаціями. Як повідомляє news-medical, новий «суперштам» поки фігурує у звітах під умовною назвою A.VOI.V2. Передбачається, що, як і у випадку з «британським», «південноафриканським», «бразильським» варіантами, новий штам є більш вірулентним і має підвищену стійкість до антитіл.

Влада Анголи просить не називати суперштам ангольським, оскільки створюється ілюзія про його поширеність в південноафриканській країні, а насправді мутований SARS-CoV-2 виявили у трьох мандрівників з Танзанії. Хворих туристів вирахували в аеропорту Куатро-де-Феверейру і відразу ж помістили в ізолятор, щоб перервати ланцюжок зараження.

Зі свого боку, вчені наполягають, що необхідно провести додаткові дослідження, щоб з'ясувати країну походження A.VOI.V2 та шляхи поширення.

Танзанія, звідки, як вважається, прибув новий «суперштам», вже рік як перестала подавати звіти про кількість хворих ковідом і оголосила себе країною, вільною від пандемії. Це була принципова позиція президента Джона Магуфулі. 17 березня лідер Танзанії помер. Ще не відомо, як зміниться політика держави по відношенню до COVID-19.

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