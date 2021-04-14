Кліщі атакують: Комаровський зробив важливе попередження українцям перед наближенням травневих свят

З потеплінням оживає природа, в тому числі і кліщі, які ховаються у рослинах — це небезпека і для людей, і для тварин. Особливо вони активні у травні та першій декаді червня.

Відомий педіатр Євген Комаровський в Instagram нагадав українцям правила поведінки на природі та дав поради щодо превентивних заходів.

«Сезон активності кліщів починається. Будьте обережні», — пише лікар Комаровський.

Поради лікаря-інфекціоніста Київської міської клінічної лікарні № 4 Євгенія Дубровського, який розповів, що треба робити у випадку виявлення кліща, читайте в ексклюзивному матеріалі на сайті «ФАКТІВ».

Ілюстративне зображення з Pixabay.

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