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Здоров'я та медицина

Комаровський розповів, як активував чіп від Білла Гейтса

20:10 14 квітня 2021
Євген Комаровський

Відомий педіатр і телеведучий Євген Комаровський повідомив про самопочуття після вакцинації від коронавіруса препаратом Covishield, пожартувавши при цьому, що «чіп вже дається взнаки, і оновлюватися все важче».

Таким чином він відповів на коментарі хейтерів, які назвали медика «проплаченим агентом Білла Гейтса».

«Треба робити щеплення тим, що у вас під рукою, а не чекати незрозуміло чого», — пояснив медик своє рішення вакцинуватися індійським препаратом.

Також він повідомив, що почуває себе нормально, якщо не брати до уваги легкого болю в зоні ін'єкції.

13 квітня лікар написав в Telegram, що зробив щеплення від коронавіруса вакциною CoviShield, пожартувавши, що засновник Microsoft Білл Гейтс і голова Facebook Марк Цукерберг пообіцяли йому «преміум версію з можливістю підключення до засідань світового уряду».

Нагадаємо, в Україні вакцину AstraZeneca отримали понад 300 тис. людей, проте зараз МОЗ закликають відмовитися від вакцинації цим препаратом осіб молодше 30 років.

Фото Facebook Євгена Комаровського

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