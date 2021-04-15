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Здоров'я та медицина

Поставка вакцини CoronaVac: «Лекхіму» загрожує багатомільйонний штраф

13:12 15 квітня 2021
CoronaVac

Державне підприємство «Медичні закупівлі» продовжує нараховувати пеню компанії «Лекхім», яка порушила умови договору про терміни поставок першої партії вакцини CoronaVac — 700 000 флаконів. Про це повідомляє експертна організація StateWatch з посиланням на відповідь державного підприємства.

Компанія повинна була поставити вакцину не пізніше 30 днів з дня реєстрації препарату в одному з визначених контрактом держав.

«Оскільки 4 лютого вакцина була зареєстрована в Китаї, поставки першої партії вакцини в Україні мало відбутися до 6 березня. Фактично вакцина надійшла на склади «Медичних закупівель «10 квітня, і в кількості 200 000 флаконів, тобто значно менше обсягу очікуваної першої партії відповідно до умов договору», — йдеться в повідомленні.

За кожен день прострочення «Лекхім» зобов'язаний сплатити 0,1% від ціни контракту, а також 7% за прострочення поставки вакцини більш ніж на 30 днів.

За підрахунками StateWatch, розмір пені за станом на 14 квітня становив 13,7 мільйона гривень, ще 24,7 мільйона гривень становить штраф, таким чином сумарно «Лекхім» повинен сплатити ДП «Медичні закупівлі» 38,4 мільйона гривень.

Нагадаємо, вакцинація китайської вакциною CoronaVac в Україні почалася на цьому тижні. Препарат призначений для поліцейських, маломобільних груп населення та осіб, які за ними доглядають, олімпійців і паралімпійців, а також педагогів, які братимуть безпосередню участь в сесії зовнішнього незалежного оцінювання знань.

Одночасно НАБУ продовжує досудове розслідування можливих зловживань під час закупівлі вакцин від COVID-19.

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