Pfizer вже в Україні: що відомо про цю вакцину

У п'ятницю, 16 квітня, в Україну були доставлені перші 117 тисяч доз вакцини проти коронавірусу, що була розроблена німецькою компанією BioNTech, але виробляється американським фармацевтичним концерном Pfizer. Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко нагадав, що торгова назва цієї вакцини Comirnaty. Наша країна отримала її в рамках міжнародного механізму COVAX. Ляшко також розповів, хто першим в Україні буде щеплений цим препаратом.

Оскільки даний препарат відомий як Pfizer, ми також будемо використовувати цю назву.

Німецька компанія BioNTech була створена в 2008 році. Вона займається розробкою і виробництвом активних імунотерапевтичних засобів для індивідуального підходу до лікування серйозних захворювань. У 2019 підписала угоду з Фондом Білла і Мелінди Гейтс з розвитку програм створення доклінічних вакцин та імунотерапії на основі препаратів-кандидатів для профілактики ВІЛ-інфекції, туберкульозу та інших захворювань. З 2020 року активно працювала над створенням вакцини проти коронавірусу.

Її вакцина стала першою, що отримала дозвіл на широке застосування в цілях боротьби з пандемією COVID-19. Препарат добре зарекомендував себе в різних країнах. Він є основним в Євросоюзі і Ізраїлі, одним з найбільш вживаних у США і Канаді.

Станом на 14 квітня в світі першу дозу вакцини проти COVID-19 (мова йде про вакцини різних виробників) отримали понад 841 мільйона людей. Повністю вакциновані 185 мільйонів. Приблизно половина з цих людей отримала вакцину Pfizer.

Препарат відноситься до розряду мРНК-вакцин. Це означає, що використовується мутантна форма білка-шипа коронавірусу SARS-CoV-2. Вакцина вводиться внутрішньом'язово. Для максимального захисту необхідні дві дози, які колють з інтервалом у три тижні. Ефективність вакцини Pfizer, за останніми даними, перевищує 90%. На 100% гарантується м'яке протікання хвороби без ускладнень у разі зараження коронавірусом.

В середині квітня ізраїльські дослідники заявили, що вакцина Pfizer виявилася менш ефективною проти так званого південноафриканського штаму. Однак її надійність не ставиться під сумнів.

У четвер, 15 квітня, голова ради директорів Pfizer Альберт Бурла заявив, що для надійного захисту від зараження коронавірусом можливо знадобиться третя доза. Імовірно її потрібно буде вводити через 6−12 місяців після другої дози. У цьому випадку може бути забезпечений захист від усіх штамів.

Він також зазначив, що найімовірніше вакцинуватися проти COVID-19 доведеться щорічно. «Ми всі повинні розуміти, що є вакцини, які вводяться людині один раз за все життя, як, наприклад, вакцина проти поліомієліту. А є вакцини, які потрібно колоти щорічно, як, скажімо, проти грипу. COVID-19 відноситься до розряду таких захворювань», — сказав Бурла.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що Україна попередньо домовилася з Pfizer про постачання 10 мільйонів доз вакцини.

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