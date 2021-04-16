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Здоров'я та медицина

Лихо не без добра: перехворівши на коронавірус, британець вилікувався від раку

15:06 16 квітня 2021
коронавірус

Як то кажуть, лихо не без добра. У Великобританії лікарі зафіксували незвичайний випадок. Як повідомляє видання The Telegraph, 61-літний пацієнт з графства Корнуолл, чиє ім'я не розголошується, сам собою вилікувався від раку після того, як перехворів на коронавірус.

У чоловіка була лімфома Ходжкіна — онкологічне захворювання лімфатичної системи. Діагноз поставили влітку минулого року. Британцю призначили курс хіміотерапії, проте він не встиг його пройти, оскільки заразився COVID-19, яким перехворів у важкій формі, провівши в лікарні під киснем 11 днів.

Через кілька тижнів після одужання з'ясувалося, що злоякісна пухлина практично повністю зникла.

Лікарі припускають, що вірус стимулював імунну систему організму, яка впоралася не тільки з вірусом, але й з раковими клітинами.

Докторка Сара Чаллонер, один з лікуючих рак лікарів Королівської лікарні Корнуолла в місті Труро, заявила в оприлюдненому звіті: «Ми вважаємо, що Covid-19 викликав протипухлинну імунну відповідь». І висловила думку, що Т-лімфоцити атакували ракові клітини, визнавши їх такими ж сторонніми, як і ковід.

Щоправда, деякі фахівці закликають не поспішати робити висновки. Можливо, це лише збіг. Механізм події «дива» слід ще вивчити.

Так, Пол Хантер, професор медицини Університету Східної Англії, сказав: «Послання для всіх, хто хворий на рак, полягає в тому, що навмисне зараження себе Covid-19 в надії на лікування з набагато більшою ймовірністю призведе до вашої передчасної смерті, ніж до одужання» .

фото Pixabay

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