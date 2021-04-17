Після вакцинації 430 тисяч українців вакциною CoviShield/AstraZeneca в 0,23% випадків зафіксовано несприятливі події. Такі дані в ефірі Радіо НВ навів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Говорячи про побічні ефекти після вакцинації, Ляшко згадав, що в основному мова йде про легкі реакції. «Почервоніння, біль в місці ін'єкції, можливе підвищення температури, біль у м'язах», — уточнив він.

Торкнувшись теми тромбоемболії у вакцинованих, головний санітарний лікар наполягає, що такі випадки вкрай рідкісні. «Що стосується тромбозів, то Європейське медичне агентство підтвердило безпеку вакцини. Ризики, які виникають після імунізації, взагалі не можна порівняти з ризиками внаслідок зараження коронавирусной хворобою», — заявив Ляшко.

Нагадаємо, в заяві від Всесвітньої організації охорони здоров'я згадується, що вакцину AstraZeneca отримали майже 200 млн осіб у всьому світі, а випадків виникнення тромбів після щеплення — кілька десятків, тобто поствакцинальна тромбоемболія — «вкрай рідкісне явище». А ось ризики для невакцинованих, що ковід буде протікати у важкій формі, досить високі. Відомий випадок, коли в Харкові в одному пологовому будинку в один день померли дві породіллі з COVID-19.

Фото pixabay.com

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