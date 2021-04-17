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Здоров'я та медицина

19 квітня на запитання читачів «ФАКТІВ» відповість кардіологиня Катерина Амосова

17:13 18 квітня 2021
лікар

— Ми більше дізнаємося про природу коронавірусу, і підходи до діагностики та лікування COVID-19 змінюються, — каже відома кардіологиня, докторка медичних наук, професорка Катерина Амосова. — Багато з того, що застосовувалося рік тому, виявилося помилковим або неефективним. Наприклад, припущення, що вірус передається через поверхні, не знайшло підтвердження. А ось носити маски необхідно і хворим, і здоровим, оскільки основний шлях передачі інфекції — аерозольний. Частинки переносяться на велику відстань. У всьому світі важких пацієнтів зарано брали на инвазивну ШВЛ — механічну штучну вентиляцію легенів. Тепер цього не роблять. По-іншому, і значно рідше, призначаються антибіотики — не для профілактики, а тільки, якщо наявність бактеріальної інфекції доведена. Неможливо було передбачити, що при COVID-19 згортання крові підвищується так істотно, що виникає багато тромбозів. Значить, треба призначати препарати для зменшення згортання крові практично всім важким пацієнтам.

— Чи часто коронавірус дає ускладнення на серце?

— Серцево-судинна система частіше вражається у пацієнтів, яким потрібна інтенсивна терапія. Дуже страждають судини — їх внутрішнє вистилання (ендотелій). Після перенесеного захворювання багато хто скаржиться на прискорене серцебиття, нестачу повітря, біль у грудній клітці. Необхідно визначити, пов'язано це з органічним ураженням серця чи з порушенням роботи вегетативної нервової системи.

— Це постковідний синдром?

— Так. Крім того, я помітила, що у пацієнтів, що страждали на артеріальну гіпертензію, після того, як вони перехворіли коронавірусом, тиск може істотно знижуватися.

Як підтримати серцево-судинну систему тим, хто перехворів COVID-19? Чим небезпечні скачки тиску? Які продукти підвищують холестерин?

На ці та інші запитання наших читачів у понеділок, 19 квітня, з 13.00 до 14.00 під час прямої лінії «ФАКТІВ» відповість кардіологиня, професорка Катерина Миколаївна Амосова.

Телефонуйте до редакції за телефоном (044) 503−77−74

Заздалегідь надсилайте ваші запитання на електронну адресу [email protected]

Матеріал про пряму лінію читайте у четвер, 29 квітня

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Фото: pixabay

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