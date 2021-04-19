В Україні підтверджено понад 1200 випадків повторного зараження коронавірусом. Такі дані навів генеральний директор Центру громадського здоров'я України Роман Родина під час дискусії в Укрінформ.

За словами керівника ЦГЗ, дані зібрані за станом на березень 2021 року. Терміном «повторно заражені» позначають лише тих пацієнтів, діагноз яких і в першому, і в другому випадку був підтверджений лабораторно і внесений в базу МОЗ. Тобто гіпотетично двічі перехворілих може бути більше, ніж потрапило в офіційну статистику.

Вивчаючи термін активності антитіл до коронавірусу у перехворілих, епідеміологи підрахували, що другий раз пацієнти заражалися в основному протягом трьох-п'яти місяців після одужання. При цьому були поодинокі випадки, коли людина заражалася повторно вже через півтора місяці після першої перемоги організму над коронавірусом.

Нагадаємо, в Україні кількість тих, хто перехворів ковідом з початку пандемії, наближається до двох мільйонів. Люди, що інфікувалися коронавірусом повторно, розповіли «ФАКТАМ», які помітили відмінності між першим і другим випадком хвороби.

фото pixabay.com

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