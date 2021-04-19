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Здоров'я та медицина

Вакцинація від коронавірусу: в ЦГЗ повідомили про кількість щеплених Pfizer українців

18:01 19 квітня 2021
вакцина

18 квітня в Україні почалися щеплення вакциною Pfizer. За першу добу були щеплені 366 чоловік по всій Україні. Про це повідомив директор Центру громадського здоров'я України Роман Родина.

Керівник ЦГЗ нагадав, що препарат від Pfizer вимагає особливого температурного режиму, а в регіонах на складах відсутні холодильники з потрібною температурою. Було вирішено, що якщо немає можливості зберігати вакцину, то кожні п'ять днів препарат будуть розвозити з центру в регіони.

В Україну привезли дуже обмежену кількість вакцини Pfizer — 117 тисяч доз. Було вирішено, що піар-вакцинації не буде, вся вакцина піде людям похилого віку, медпрацівникам, пацієнтам будинків престарілих та спецінтернатів.

За добу в Україні зареєстровано 6506 нових хворих COVID-19. У МОЗ підрахували, що більше тисячі українців перехворіли ковідом повторно з інтервалом в три-п'ять місяців.

фото pixabay.com

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