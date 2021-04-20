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Здоров'я та медицина

Коронавірус в Україні: 8 місце серед країн Європи за кількістю випадків захворювання

7:40 20 квітня 2021
коронавірус

Через рік після початку пандемії коронавирусной інфекції Україна входить в європейський топ-10 за кількістю хворих і займає там восьму позицію. Згідно зі статистикою Worldometer, кількість інфікованих наближається до двох мільйонів (1 953 016). Кожен четвертий (425 339) все ще продовжує хворіти. Рівно 40 тисяч осіб померли.

В цілому по світу Україна — шістнадцята за кількістю хворих.

Статистика говорить, що Україна встановила в Європі антирекорд по тестуванню населення на ковід. Зроблено всього 205 тис. тестів на кожен мільйон населення. Це менше ніж у Молдові (233 тис.) І Албанії (210 тис). У Німеччині для порівняння зроблено 5,5 млн тестів на кожен мільйон людей.

Тим часом у МОЗ бачать ознаки того, що епідемія в Україні йде на спад, і виписаних вперше на 22,8% більше, ніж нових госпіталізованих.

Фото Віктор Ляшко / Facebook

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