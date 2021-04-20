Лікар Комаровський пояснив ефективність ПЛР-тестів

Відомий педіатр Євген Комаровський, який нещодавно пояснив, як правильно приймати антибіотики, відповів на питання, коли найкраще робити ПЛР тест на коронавірус.

У Instagram лікар Комаровський відзначив, що як тільки вірус потрапляє до організму людини, то ПЛР відразу ж стає позитивним. «Тест ПЛР — це виявлення частинок вірусу. Щоб виявити частинки вірусу, треба захопити шматочок слизової оболонки, де цей вірус розмножується», — пояснив він.

У той же час лікар зазначив, що мазок можуть взяти невдало, побоявшись зробити боляче пацієнтові. У такому випадку вже хвора людина може отримати негативний результат тестування. За словами медика, так буває приблизно у 25 відсотках випадків.

Стосовно експрес-тестів на коронавірус, то, за словами лікаря Комаровського, довіряти їм особливо не варто — велика ймовірність помилок. «Якщо цей тест принципово впливатиме на ваш спосіб життя, то його потрібно обов'язково перевірити ще раз іншими тестами та аналізами», — порадив педіатр.

Раніше Євген Комаровський пояснював, чому не всім людям, хворим на коронавірус, варто приймати препарати для розрідження крові.

Нагадаємо, що станом на ранок вівторка, 20 квітня, в Україні підтверджено 8 940 нових випадків коронавирусной хвороби COVID-19.

Ілюстративне зображення з Pixabay.

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