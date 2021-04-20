27.86 / 28.05 33.42 / 33.79
Київ: 
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Здоров'я та медицина

Лікар Комаровський пояснив ефективність ПЛР-тестів

14:11 20 квітня 2021
ПЛР

Відомий педіатр Євген Комаровський, який нещодавно пояснив, як правильно приймати антибіотики, відповів на питання, коли найкраще робити ПЛР тест на коронавірус.

У Instagram лікар Комаровський відзначив, що як тільки вірус потрапляє до організму людини, то ПЛР відразу ж стає позитивним. «Тест ПЛР — це виявлення частинок вірусу. Щоб виявити частинки вірусу, треба захопити шматочок слизової оболонки, де цей вірус розмножується», — пояснив він.

У той же час лікар зазначив, що мазок можуть взяти невдало, побоявшись зробити боляче пацієнтові. У такому випадку вже хвора людина може отримати негативний результат тестування. За словами медика, так буває приблизно у 25 відсотках випадків.

Стосовно експрес-тестів на коронавірус, то, за словами лікаря Комаровського, довіряти їм особливо не варто — велика ймовірність помилок. «Якщо цей тест принципово впливатиме на ваш спосіб життя, то його потрібно обов'язково перевірити ще раз іншими тестами та аналізами», — порадив педіатр.

Раніше Євген Комаровський пояснював, чому не всім людям, хворим на коронавірус, варто приймати препарати для розрідження крові.

Нагадаємо, що станом на ранок вівторка, 20 квітня, в Україні підтверджено 8 940 нових випадків коронавирусной хвороби COVID-19.

Ілюстративне зображення з Pixabay.

500

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Винник та Таюне

Олег Винник з дружиною і дитиною: у мережі з'явився незвичайний «сімейний портрет»

Україна має талант

До ефіру повертається легендарне телешоу

Костянтин Грищенко

«Це була би яскрава і дуже серйозна відповідь»: екс-очільник МЗС радить закрити українські консульства в Росії

Коронавірус

Новий штам коронавірусу: в Індії печі крематоріїв плавляться від перевантаження

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.